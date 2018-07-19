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رياضة

فحص طبي لحسام عاشور قبل بدء مران الأهلي اليوم

الخميس 19/يوليه/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
يخضع حسام عاشور؛ قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة تاونشيب المقرر لها الواحدة ظهر اليوم.

وتعرض عاشور للإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته في مباراة بطل بتسوانا الثلاثاء.

وفاز الأهلي على نظيره تاونشيب البتسواني بثلاثية نظيفة سجلها؛ وليد أزارو وعلي معلول وإسلام محارب.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة تاونشيب المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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