وليد فواز يحذف صوره مع مي سليم .. والجمهور ينتقده

قام وليد فواز منذ ساعات بحذف جميع الصور التي تجمعه بطليقته الفنانة مي سليم من حسابه الخاص على إنستجرام وذلك بعد إعلانه عن إنفصاله عنها بشكل رسمي .



ولكن تعرض وليد لهجوم حاد من الكثير من متابعيه بسبب الطريقة التي أعلن من خلالها إنفصاله عن مي حيث وجدوا أنها تضمن تشهير بها .



وكان وليد فواز كتب: "قدر الله ماشاء فعل ..اللي حصل النهاردة ده تصحيح لوضع كان من الاساس غلط والحمد لله أنه تم دلوقتي مش بعد كده".



وتابع بالقول: "ورغم أن كتير افتكروا اني اتسرعت في اعلان الخبر على السوشيال ميديا ..الا اني اتعودت اكون واضح مع نفسي وجمهوري اللي طلبت منه الدعاء بعد الضغط علي من قبل البعض وتصدير كم كبير من المشاكل، ولدرجة وصلت للتشهير بيا لاصرارى علي الطلاق".



وأضاف: "انا بعترف فعلا اني اتسرعت في الجواز وافتكرت للحظة أن الحب كاف لكن في الحقيقة الحب مختلف تماما عن الواقع".

