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محافظات

وزير الاتصالات يشهد فعاليات اللجنة العربية الدائمة للبريد.. فيديو وصور

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:40 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ35 للجنة العربية الدائمة للبريد بالإسكندرية برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبلورة موقف عربي موحد تجاه القضايا التي ستناقش أثناء المؤتمر الاستثنائي للاتحاد البريدي العالمي.

وقال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن هيئات البريد العربية شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية تطور كبير في تقديم خدماتها، بما في ذلك البريد المصري فلم يعد الأمر يقتصر على توصيل الخطابات ولكن تم إضافة العديد من الخدمات العصرية والتي من بينها تقديم قروض.

وأشار الوزير خلال كلمته بالمؤتمر، إلي أن هناك سعى دائم من الوزارة لتطوير أداء العاملين بها وتحسين قدراتهم لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

واستعرض الاجتماع، التعديلات المقترحة على وثائق الاتحاد لضمان مرونة أكبر مع المتغيرات والتحديات التي تواجه الإدارات البريدية للبلدان النامية، وكذلك ضمان وجود نظام مساهمة جديد يضمن استمرارية عمل الاتحاد في ظل العجز في ميزانيته، وتلبيته لآمال وتطلعات كافة الإدارات النامية والأقل نموًا.
وزير الاتصالات يشهد فعاليات اللجنة العربية الدائمة للبريد.. فيديو وصور
وزير الاتصالات يشهد فعاليات اللجنة العربية الدائمة للبريد.. فيديو وصور
وزير الاتصالات يشهد فعاليات اللجنة العربية الدائمة للبريد.. فيديو وصور

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