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رياضة

اتحاد كرة السلة يعاقب منتخبي أستراليا والفلبين بسبب مشاجرة

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:39 م
صدى البلد
أ ش أ
أصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة، اليوم الخميس، قرارا بإيقاف 13 لاعبا شاركوا في مشاجرة جماعية خلال المباراة بين المنتخبين الفلبيني والأسترالي، في مباراة أقيمت بينهما خلال الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2019.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في الثاني من يوليو الجاري بالعاصمة الفلبينية مانيلا، مشاجرة جماعية هائلة بين عدد كبير من لاعبي الفريقين، تبادلوا خلالها الركل واللكمات والقذف بالمقاعد.

وأوقف الحكم، المباراة نظرا لطرد جميع لاعبي المنتخب الفلبيني باستثناء لاعب واحد، وكان المنتخب الأسترالي متقدما 89-53، في وقت إلغاء المباراة.

وقرر الاتحاد الدولي، إيقاف توم ميكر لاعب المنتخب الأسترالي، المحترف بدوري كرة السلة الأمريكي، 3 مباريات، وإيقاف زميليه دانيال كيكرت، 5 مباريات، وكريس جولدنج مباراة واحدة.
ومن المنتخب الفلبيني، كان كيلفن أبويفا صاحب العقوبة الأكبر بإيقافه 6 مباريات، نظرا لسجله السابق في السلوك غير الرياضي.
كما قرر "فيبا"، إيقاف 9 لاعبين آخرين من المنتخب الفلبيني مع فرض غرامات مالية على كل من الاتحادين الأسترالي والفلبيني للعبة.
وأكد "فيبا" أيضا أن حكام هذه المباراة لن يتم تكليفهم بإدارة أي مباراة دولية العام المقبل.

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