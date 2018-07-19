عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور

بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، زيارة رفيعة المستوى للبرلمان الصربي للاحتفال بمضي ١١٠ أعوام على العلاقات المصرية الصربية، واستهلها بلقاء رئيسة البرلمان الصربي وعقدا اجتماعا مغلقا استعرضا فيه العلاقات التاريخية بين الدولتين وأهمية التنسيق في المجالات المشتركة وأهمها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي.



وذكرت رئيسة البرلمان بعض الوقائع مثل تأسيس حركة عدم الانحياز.



وأكد رئيس البرلمان المصري أن العلاقات السياسية لابد أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية وأن تترجم في شكل تبادل تجارى واقتصادي والسياحى وإعادة خط الطيران المباشر بين البلدين.