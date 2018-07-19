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برلمان

عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:45 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ورئيسة البرلمان الصيربي
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
بدأ الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، زيارة رفيعة المستوى للبرلمان الصربي للاحتفال بمضي ١١٠ أعوام على العلاقات المصرية الصربية، واستهلها بلقاء رئيسة البرلمان الصربي وعقدا اجتماعا مغلقا استعرضا فيه العلاقات التاريخية بين الدولتين وأهمية التنسيق في المجالات المشتركة وأهمها الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتعاون الاقتصادي.

وذكرت رئيسة البرلمان بعض الوقائع مثل تأسيس حركة عدم الانحياز.

وأكد رئيس البرلمان المصري أن العلاقات السياسية لابد أن تنعكس على العلاقات الاقتصادية وأن تترجم في شكل تبادل تجارى واقتصادي والسياحى وإعادة خط الطيران المباشر بين البلدين.
عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور
عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور
عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور
عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور
عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور
عبد العال يبحث مع نظيرته الصربية التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي..صور

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