الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 29 ألفا و 900 ميجاوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم /الخميس/ يبلغ 29 ألفا و 900 ميجاوات مقابل 30 ألفا و 200 ميجاوات أمس الذي بلغ فيه الحمل الأدنى 23 ألفا و 775 ميجاوات.



وأضافت الوزارة - في بيان اليوم - أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول.

من ناحية أخرى، شاركت الوزارة في إطلاق مشروع التحصيل الإلكتروني لفواتير الكهرباء وشحن العدادات بهدف فتح قنوات جديدة للتيسير على المواطنين جنبا إلى جنب مع الخدمات التي توفرها الوزارة حاليا دون الاستغناء عن خبرات الكشافين والمحصلين التابعين للوزارة.