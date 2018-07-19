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أخبار العالم

نتنياهو يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية بسبب اللغة العربية

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:50 م
صدى البلد
سمر صالح
ذكر موقع "والاه" الإسرائيلي أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هدد بحل الحكومة وتقديم الانتخابات العامة في حال تم تغيير البند المتعلق بإلغاء مكانة اللغة العربية في "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية، الذي سنته الهيئة العامة للكنيست.

وقال الموقع إن اللغة العربية كانت لغة رسمية ثانية لإسرائيل، بعد العبرية، لكن "قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، المعروف باسم "قانون القومية"، ألغى الصفة الرسمية للغة العربية، ونص على أن للغة العربية "مكانة خاصة"، سيتم التطرق إليها بقانون آخر، وليس من خلال قانون أساس، الذي يعتبر في إسرائيل قانونًا دستوريًا.

وأفاد موقع "والاه" الإلكتروني، بأن عضو الكنيست أوري ماكليف، من كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، والعضو في "لجنة قانون القومية" التي استمعت لاعتراضات أعضاء الكنيست ووضعت الصيغة النهائية للقانون، حاولت بطلب من نواب عرب منع تغيير مكانة العربية كلغة رسمية ثانية.

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