ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

دراسة بجامعة الأزهر توصي بعمل موسوعة للأمثال القديمة

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:15 م
صدى البلد
محمد شحتة
توصلت دراسة دكتوراة للباحث أحمد سعيد علي حسن، المدرس المساعد في قسم الثقافة الإسلامية بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، والتي تكونت لجنة الحكم والمناقشة بها من الدكتور محمود محمد عبد الرحيم الصاوي والدكتور شرف الدين أحمد آدم كمشرفين ود.أحمد محمد شحاتة ود.عبد الواحد النبوي كمناقشين إلى عدة نتائج منها: أن الأمثال الشعبية المصرية ذات قيمة تهذيبية؛ فهي تستقبح الرذائل، وتُعْنَى بشأن الفضائل والقيم.

كما توصلت الدراسة إلى أن الشخصية المصرية تحمل في تكوينها الثقافي حضارات متراكمة من عصور سالفة وحاضرة من العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي، أثَّرت في فكرها ووعيها ولغتها ونمط حياتها، وقد نقلت الأمثال الشعبية المصرية العديد من تلك الحضارات، وتأثرت بها في الكثير من ألفاظها، وأن الأمثال الشعبية تُقرب المراد للعقل؛ فهي تُصور المعقول بصورة المحسوس؛ فتجعل المعاني كالأشخاص مما يُؤدي إلى ثبوتها في الذهن.

كما أوصت الدراسة بأن الأمثال الشعبية المصرية من الكنوز التراثية التي يجب الحِفاظ عليها من الضياع، وهذا واجب وطني وقومي، وإنساني، وتراثي، وذلك من خلال الاهتمام بجمع التراث الشعبي وتدوينه، حتى لا يتعرض هذا الكنز المعرفي للانقراض والاندثار، مع ضرورة العمل على إيجاد موسوعة جامعة للأمثال القديمة والحديثة الفصحى، والشعبية حفاظا على هذا التراث الإنساني، وحفاظا على الهوية الثقافية لأمتنا.

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد وفيات المنيا لـ 12.. وزايد توجه بتوفير الرعاية للمصابين

سعر الحديد في السوق اليوم

كارتيرون يحسم أسماء المعارين خلال أيام

يوميات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.. وليد فواز يعلن رسميا انفصاله النهائي عن مي سليم.. ومي سليم ترد: أحسنوا اختياركم.. وبسمة بوسيل تغازل تامر حسني

نكبة جديدة .. إسرائيل تقر قانون الدولة القومية للشعب اليهودي

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

جهاد جريشة يكشف موقفه من العرض الصيني

جريمة مفجعة.. من أجل عيون الشيطان قتلوا أمهم

تعرف على حقيقة مرض الفنان جميل راتب

شاهد... فيديو لـ ميدو من إجازته.. ومحمد صلاح يرد ساخرا

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

الثعابين تهاجم المنوفية وتلدغ شخصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

فيديو

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تطوير الخدمات البريدية في مصر..فيديو
المرور: ارتفاع الكثافة المرورية بعد الظهر لهذا السبب.. فيديو
أيمن حمزة: 90% من توليد الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز.. فيديو
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟