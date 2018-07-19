وزير الاتصالات: نعمل على تطوير الخدمات البريدية في مصر..فيديو

قال المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن صناعة البريد لم تعد تبادل خطابات بين الدول والمقاصد ولكنها امتدت لتشمل تقديم خدمات مختلفة للمواطنين.



وأضاف طلعت، فى لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيو"، أنه يتم العمل حاليًا على تطوير الخدمات البريدية في مصر.



وأوضح أن مصر لديها ما يقرب من 50 ألف عامل بالمنظومة البريدية ولا بد من تطوير وتنمية مهاراتهم لأنهم الركيزة الأساسية لتطوير المؤسسة.

