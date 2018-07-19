محمد يوسف يبحث الترتيبات النهائية لسفر بعثة الأهلي لبتسوانا

أكد محمد يوسف؛ المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة، أنه يقوم بالاطمئنان على الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى بتسوانا يوم 24 يوليو الجاري؛ استعدادا لمباراة العودة أمام تاونشيب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال يوسف إنه يجرى اتصالات مع سفارة مصر في جنوب إفريقيا؛ لتسهيل مهمة بعثة الأهلي وحجز الفنادق وملاعب التدريب.



وأشار إلى أن سمير عدلي؛ المدير الإداري للفريق سيسبق بعثة الأهلي بـ 48 ساعة لحسم الترتيبات النهائية لاستقبال بعثة الأهلي.