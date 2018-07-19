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أخبار البلد

إحالة 15 موظفا بزراعة سوهاج للنيابة لتلاعبهم في صرف الأسمدة

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:44 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي موضوعات مخالفات الأسمدة التي أحيلت لجهات التحقيق المختلفة من النيابة العامة والإدارية في محافظة سوهاج وحدها بلغ حوالي 13 موضوعًا.

وقال أبو ستيت، في بيان اليوم، الخميس، إن هناك 15 مسئولًا بالجمعيات الزراعية في مراكز محافظة سوهاج المختلفة من بينهم مديرو جمعيات، وأمناء مخازن، وتجار أسمدة، تم إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات في هذه الموضوعات، والتي تمثلت في التلاعب في مستندات صرف الأسمدة، وصرف كميات أكثر من المستحق لبعض المزارعين، ومخالفة قواعد الصرف، فضلًا عن وجود زيادة أو عجز في عمليات الصرف، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة من بين هذه الموضوعات اتجار في الأسمدة بدون ترخيص.

وشدد وزير الزراعة على تكثيف عمليات المرور والمتابعة والتفتيش من خلال قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وتشكيل لجان مستمرة تقوم بزيارات مفاجئة إلى جميع الجمعيات الزراعية، للوقوف على عمليات صرف الأسمدة، والتواصل المباشر مع المزارعين في الحقول بالقرى والنجوع، لمعرفة الشكاوى التي تواجههم والعمل على حلها فورًا.

وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر ضد اثنين من المسئولين بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية، بمحافظة قنا، أيضًا بتهمة التلاعب في عمليات صرف الأسمدة، وتحويل مسار سيارات الأسمدة، ما تسبب في إهدار حقوق المزارعين.

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