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حوادث

حريق يلتهم شونة قطن في ميت غمر

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:43 م
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
همت الحسينى
اندلع حريق هائل داخل مخزن قطن بمنطقة الصافورية بمدينة ميت غمر بالدقهلية، اليوم الخميس، إثر تطاير بعض الشرر من ماكينة لحام كهربائية يستخدمها أحد الأشخاص بقطعة أرض مجاورة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط قسم شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق بمخزن قطن بمنطقة الصافورية.

وانتقل ضباط فرع البحث الجنائى بفرقة الجنوب ووحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وجري الدفع بـ 7 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن غير مرخص مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالصاج على مساحة 600 متر، ملك " إبراهيم ع"، 55 عاما، تاجر ومقيم بندر ميت غمر، ومشون به كمية كبيرة من بالات القطن المغزول.

وتسبب اندلاع النيران في احتراق محتويات المخزن ، ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات وبسؤال مالك المخزن اتهم " سمير ع"، 50 عاما، صاحب مصنع تشغيل معادن ومقيم بذات العنوان مالك قطعة أرض ملاصقه للمخزن ملكه بالتسبب فى الحريق لتطاير بعض الشرر من ماكينة لحام كهربائية يستخدمها فى تثبيت صاج على قطعة الأرض ملكه.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر إدعاء المُبلغ عليه لعدم قيامه بأعمال بقطعة الأرض ملكه، وجرى التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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