ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:38 م
صدى البلد
ملك موسي
رحب مجلس إدارة نادي الزمالك، بفكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي هذا بعدما تلقى اللاعب عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية لاستعارة اللاعب لمدة موسم مقابل مليون دولار.

وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن الإدارة لا تمانع في رحيل طارق حامد عن الفريق ولكن القرار النهائي سيكون فى يد الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس.

وجدد حامد لمدة 3 مواسم مقابل ١٢ مليون جنيه بالموسم يتحمل منهم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية 5 ملايين جنيه.

ترشيحاتنا

فتح تابوت الإسكندرية وسط تخوفات من الغازات المنبعثة.. صور

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أليسون باكير يوجه رسالة إلى جماهير روما مع قرب رحيله لليفربول

سعودي لم ينم منذ 30 عاما لهذا السبب

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فرمان أياكس يصدم برشلونة وسان جيرمان

وفاء عامر مهاجمة وليد فواز: عيب ومفيش احترام!

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

جزر المالديف تتفاخر بوجود محمد صلاح: أليس هذا كافيا لزيارتنا

مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك .. تعرف عليها

فلاح يعثر على جثة طفل مدفونة في أرضه بأسيوط .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

فيديو

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تطوير الخدمات البريدية في مصر..فيديو
المرور: ارتفاع الكثافة المرورية بعد الظهر لهذا السبب.. فيديو
أيمن حمزة: 90% من توليد الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز.. فيديو
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟