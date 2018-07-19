الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

رحب مجلس إدارة نادي الزمالك، بفكرة رحيل طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



يأتي هذا بعدما تلقى اللاعب عرضًا رسميًا من أحد الأندية السعودية لاستعارة اللاعب لمدة موسم مقابل مليون دولار.



وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن الإدارة لا تمانع في رحيل طارق حامد عن الفريق ولكن القرار النهائي سيكون فى يد الجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس.



وجدد حامد لمدة 3 مواسم مقابل ١٢ مليون جنيه بالموسم يتحمل منهم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية 5 ملايين جنيه.