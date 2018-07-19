ضبط مهندس ينصب على أصحاب الشركات للاستيلاء على بضائعهم

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإحتيال على أصحاب شركات القطاع الخاص والإستيلاء على بضائعهم بموجب شيكات بنكية بدون رصيد.



رصدت المتابعة فى الأونة الأخيرة تعدد حالات قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على كميات من بضائع مواد البناء "أسمنت، حديد تسليح، طوب"، بقيم مالية كبيرة من تجار مواد البناء بموجب شيكات يتم إصدارها على حسابات بنكية بدون رصيد.



وعلى الفور تم تشكل فريق بحث حنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت جهوده عن قيام المدعو/ شادى . هـ . ن - مواليد 1987 - مهندس مدنى - ومقيم بالإسكندرية "سبق إتهامه فى 23 قضية ما بين "شيكات ، تبديد " ومحكوم عليه هارب فى عدد 17 قضية منها بإجمالى 21 سنة حبس" بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على بضائع مواد بناء من مقاولين وتجار مواد البناء بعد أن قام بإنشاء شركة وهمية بنشاط المقاولات كائنة بالتجمع الخامس بالقاهرة ، واتخذ منها ستارًا للنصب والإحتيال على المواطنين وقام بفتح حسابات ببعض البنوك ، وإستلم دفاتر شيكات من البنوك ويقوم عقب ذلك بسحب أرصدته لدى البنوك وتسليم تلك الشيكات بعد التوقيع عليها لضحاياه من أصحاب الشركات العاملة فى بيع مواد البناء والذى يتبين فيما بعد أنها بدون رصيد ويقوم بمماطلة ضحاياه فى سداد أثمان تلك البضائع ثم يقوم بغلق مقر الشركة والهروب من ضحاياه .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تقابله مع بعض ضحاياه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وأمكن الإستدلال على "عدد 8 من ضحاياه"، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور واستيلائه على بضائع عبارة عن مواد بناء منهم بمبالغ مالية وصلت قيمتها حوالى 2 مليون جنيه بموجب شيكات بدون رصيد.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.