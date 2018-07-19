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رياضة

إسلام محارب: الفوز على تاونشيب خطوة جيدة في المشوار الإفريقي

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:39 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد إسلام محارب؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بنجاح الفريق في تحقيق فوز غالٍ على تاونشيب بثلاثية دون رد أمس الأول الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «الفوز أعادنا من جديد للمنافسة ويمنحنا دفعة قوية قبل لقاء تاونشيب في بتسوانا في الجولة الرابعة والذي نتطلع فيه أيضا لتحقيق الفوز لمواصلة المشوار بقوة في منافسات دوري المجموعات».

وأوضح أن جميع اللاعبين كانت لديهم رغبة قوية قبل لقاء تاونشيب أمس الأول في تحقيق الفوز، مؤكدًا أن حصد النقاط الثلاث وتعديل وضع الفريق في المجموعة يعد خطوة جيدة جدٍا في مشوار التأهل إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.

وذكر محارب أن اللاعبين يقدرون تماما المسئولية الملقاة على عاتقهم والجميع لديه إصرار على مواصلة المشوار حتى النهاية للتتويج باللقب؛ من أجل استعادة بطولة إفريقيا والعودة من جديد للمشاركة في مونديال العالم للأندية.

وأوضح لاعب الأهلي أنه سعيد بالهدف الذي سجله في شباك تاونشيب، وبثقة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكدًا أن الجميع داخل الفريق يعمل على قلب رجل واحد؛ من أجل تحقيق بطولة إفريقيا هذا الموسم، والحفاظ على لقب الدوري وكأس السوبر وأيضا استعادة لقب كأس مصر.

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