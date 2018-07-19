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أخبار البلد

التنمية المحلية تشارك في حملات إزالة عشش مدينة نصر.. فيديو وصور

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:53 م
صدى البلد
ايمان البكش
شارك قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، وبالتنسيق مع قوات أمن حي أول مدينة نصر ورئاسة الحي، في حملة إزالات على المنطقة 9 المعروفة باسم سوق الروبابيكيا بمدينة نصر، وأزيلت العشش العشوائية المقامة على أراضي الدولة والمقامة على أراضي يحظر البناء عليها.

وأكد المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حي اول مدينه نصر، ان صدر قرارات ازالة لهذة المناطق وتم انذار ساكني هذة العشش بترك المكان لانه يحظر الاقامة او البناء علية لقربة من مناطق تابعة للقوات المسلحة، وتمت إزالتها اكثر من مرة.

ولفت في تصريحات خاصة ل صدي البلد ،انه تم ازالة السوق العشوائي هناك وتم بناء سوق حضاري بتكلفة 4 ملايين جنيها علي حساب البائعين يضم 225محل وسيتم تسكين الباعة فيه عقب استكمال اوراقهم.

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