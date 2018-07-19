مودي الجارحي: لن نتنازل عن بطولة إفريقيا ودوري السوبر

عبر مودي الجارحي لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني الذي يستعد لتصفيات بطولة كأس العالم التي تقام في الصين العام القادم، مشيرا إلى أن ذلك يمنحه مزيدا من الدوافع للفترة المقبلة والسعي بقوة نحو التأهل لمونديال السلة.



وأشار اللاعب إلى أن الموسم القادم يمثل تحديا كبيرا للجميع في الفريق، وأن هناك إصرارا كبيرا على الفوز ببطولة إفريقيا ودوري السوبر للمحترفين كهدف أساسي للفريق في ظل أهمية ذلك للجماهير في نفس الوقت.



وأضاف الجارحي أن تواجده في المنتخب إلى جانب الثلاثي رامي جنيدي وإبراهيم الجمال ومحمد أبو النصر، سيسهم في الوصول إلى درجة كبيرة من الجاهزية قبل انطلاق الموسم الجديد.

