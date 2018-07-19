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حوادث

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:38 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
مصطفى الرماح
قرّر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية منح جميع نزلاء السجون والليمانات "زيارة استثنائية واحدة" اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018 وحتى يوم الخميس الموافق 16 /8 /2018، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقرَّرة لنزلاء السجون.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع أسرهم وذلك بإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لعام 2018، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

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