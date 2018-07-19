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الزراعة تطمئن على محصول الذرة في سوهاج.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:36 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
قام د. حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، بالمرور على محصول الذرة في قرى مركز البلينا في سوهاج يرافقه أعضاء إدارة انتاج التقاوي بالمحافظة للاطمئنان على الذرة الرفيعة الذي يعتبر أحد المحاصيل الحقلية الصيفية الهامة فى صعيد مصر.

ويأتى صنف جيزة 15 وهو أحد الأصناف طويلة الساق والذى دخل منذ فترة فى العديد من الصناعات التصديرية والاستخدام المحلى مثل صناعة الخشب والاوراق والعديد من الصناعات الأخرى ويأتي مركز البلينا في سوهاج من المراكز التى تزرعه بمساحات شاسعة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للتقاوي، أن هذا الصنف يمتاز بحبوبه البيضاء ذات قيمة غذائية عالية لاحتوائها على نسبة كبيرة من البروتين ونسبة تصافى عالية، مشيرا إلى أن المزارعين يقومون فى محافظات الصعيد بتغذية حيواناتهم عليه حيث يسهم في تكوين لحوم حمراء وزيادة فى الوزن بجانب ذلك تستخدم سيقانة فى العديد من الصناعات.

وتأخذ الإدارة المركزية لانتاج التقاوى خطوات ثابتة فى التوسع فى إكثار هذا الصنف نظرا لأهميته بمحافظات صعيد مصر ورغبة المزارعين فى الإقبال على زراعتة بمراكز طهطا، المراغة ، المنشأة، والحالة العامة للمحصول متميزة مما يبشر بانتاج وفير وعالي الجودة.

وأكد حاتم أنه في المستقبل القريب سوف تعمل الإدارة المركزية لانتاج التقاوى على التوسع في إنتاج أصناف وهجن الذرة الرفيعة للحبوب ثنائية الغرض عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف البيئية المتباينة نظرا لما يتمتع به هذا المحصول من صفات تجعله من اكثر المحاصيل الصيفية تحملا للظروف البيئية من ارتفاع حرارة وقلة المياه واحتياجات سمادية قليلة واعتماد المزارع فى الصعيد عليه فى تغذية حيوانات المزرعة وكذلك التوسع فى زراعة الأراضى الجديدة مثل توشكى، الفرافرة، وادى النقرة، وادى الصعايدة بأسوان والعديد من اراضى المليون ونصف مليون فدان.
الزراعة تطمئن على محصول الذرة في سوهاج.. صور
الزراعة تطمئن على محصول الذرة في سوهاج.. صور

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