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سفير مصر: تعاون مع إيطاليا للوصول إلى حقيقة قضية ريجيني

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:39 م
السفير هشام بدر سفير
السفير هشام بدر سفير مصر في روما
فاطمة رضا
قال السفير هشام بدر سفير مصر في روما، إن هناك العديد من التطورات الهامة الايجابية في العلاقات المصرية الإيطالية مؤخرًا، مؤكدًا على أن البلدين يعطيان أولوية مهمة للعلاقات بينهما.

وأضاف " بدر "، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc" صباح اليوم الخميس، أنه خلال الثلاث أسابيع الماضية زار البابا تواضروس إيطاليا، وأكد الرئيس الإيطالي خلال استقباله على اهمية العلاقة مع مصر حيث أنها نموذج للتعايش بين الأديان وأنه يسعى لتطوير علاقته معها.

وأشار سفير مصر بروما إلى أن هناك تعاون مصري إيطالي جيد جدًأ في قضية ريجيني للوصول للحقيقة، مؤكدًا على أن مصر تتحمل المسئولية المشتركة مع إيطاليا حيث أنها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها لكنها فتحت أبوابها أمام الجميع ونستقبل اللاجئين.

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