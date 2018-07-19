ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:44 م
ضباط امن الاسكندرية
ضباط امن الاسكندرية يتبرعون بالدم
مصطفى الرماح
قامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالمشاركة فى حملة للتبرع بالدم ، حيث شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة الحماية المدنية بالمديرية.

وذلك إيمانًا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم لمساعدة المرضى ، وفى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.
مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور
مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور
مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور

ترشيحاتنا

سعودي لم ينم منذ 30 عاما لهذا السبب

شاهد.. مخلوق بحري يشبه الإنسان يثير الذعر في الصين

مشروب له مفعول السحر فى نسف الدهون وضبط السكر

نهضة بركان ضد المصري .. ترتيب مجموعة الفريق البورسعيدي بالكونفدرالية

جزر المالديف تتفاخر بوجود محمد صلاح: أليس هذا كافيا لزيارتنا

نتشر تحقيقات النيابة فى واقعة بيع طفلتين بـ 12 ألف جنيه بالسيدة زينب

أليسون باكير يوجه رسالة إلى جماهير روما مع قرب رحيله لليفربول

رشا مجدي تكشف سبب الضجة العالمية حول تابوت الإسكندرية الأثري.. فيديو

المرور: إعادة فتح مطلع الدائري من ناحية طريق السويس.. فيديو

قمة ترامب وبوتين.. الصور تكشف السيد والتابع

الموساد ينشر اتفاق بوتين وترامب حول المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا

3 دول عربية تحرمها ألمانيا من اللجوء إليها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

جبل المدورة أيقونة سياحية عمرها 45 مليون عامً.. صور

تكريم نجوم الفن من زمن السبعينيات بأحد فنادق القاهرة

20 صورة من لقاء الحاجة سعدية بـ أسرتها فى مطار القاهرة

فيديو

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين.. فيديو
وزير الاتصالات: نعمل على تطوير الخدمات البريدية في مصر..فيديو
المرور: ارتفاع الكثافة المرورية بعد الظهر لهذا السبب.. فيديو
أيمن حمزة: 90% من توليد الكهرباء في مصر يعتمد على الغاز.. فيديو
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟