مديرية أمن الإسكندرية تنظم حملة للتبرع بالدم .. صور

قامت مديرية أمن الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالمشاركة فى حملة للتبرع بالدم ، حيث شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارة الحماية المدنية بالمديرية.



وذلك إيمانًا من رجال الشرطة بواجبهم ودورهم الإنسانى ورغبةً منهم لمساعدة المرضى ، وفى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الإجتماعى من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التى تقوم بها أجهزة الوزارة فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولا سيما المساهمة فى رعاية المرضى.