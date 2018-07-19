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محافظات

إزالة 12 حالة تعد علي أرض الائتمان الزراعي بمركز المنيا

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:51 م
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أيمن رياض
أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا، 12 حالة تعد بالبناء المخالف على أرض الائتمان الزراعي بمساحة 9 قيراط بقرية الإسماعيلية التابعة لمجلس قروي البرجاية، كما نفذت أعمال شد أسلاك الكهرباء على طريق عزبة الحكيم وتركيب كشافات لإنارة الطريق تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعًا لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة، ومتابعة العمل بكوبري نجع العرب بدمشير.

وقال محمد سيد رئيس المركز، إنه فى إطار متابعة أعمال النظافة والتجميل أزالت الوحدة المحلية لقرية دمشير المخلفات بطريق ادمو ههيا وطريق ادمو المتجه إلى عزبة عاصم هذا بالإضافة إلى جمع القمامة من المنازل بقرية دمشير، وذلك خلال حملة مكبرة للنظافة حيث تم رفع المخلفات والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية حفاظًا على المظهر الجمالي للقرية.
إزالة 12 حالة تعد علي أرض الائتمان الزراعي بمركز المنيا
إزالة 12 حالة تعد علي أرض الائتمان الزراعي بمركز المنيا
إزالة 12 حالة تعد علي أرض الائتمان الزراعي بمركز المنيا

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