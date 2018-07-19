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اقتصاد

وزير البترول يستعرض أنشطة شركة بتروناس في مجال الغاز بمصر

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:48 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مصطفى خلاف ومايكل عياد
استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، السيد عارف محمود، نائب الرئيس التنفيذي لشركة بتروناس الماليزية للتكرير والتصنيع، وأنوار طيب، نائب الرئيس التنفيذي للبحث والاستكشاف، والسيد أبو فطرى عبد الجليل، الرئيس التنفيذي لبتروناس مصر للعمليات.

وتم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مصر والخطط الاستثمارية خلال الفترة القادمة والمشروعات التي يتم تنفيذها في مجال إنتاج الغاز.

وقال الملا إن التنسيق الكامل مع الشركات العالمية العاملة في مصر وتشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز والبترول لزيادة الإنتاج والاحتياطيات، كما تم استعراض برنامج الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول لمواجهة تحديات المستقبل.


وأضاف الوزير أن خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة ووصولها إلى مستوى 2ر1 مليار دولار كان له أثر إيجابي في زيادة الاستثمارات وسرعة تنمية الاكتشافات والدخول في المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات البترولية، مؤكدًا التزام قطاع البترول بالانتهاء من سداد باقى هذه المستحقات مع نهاية عام 2019.

وأكد أن تواجد شركة بتروناس في مصر منذ عام 2001 يمثل إضافة لصناعة البترول والغاز لما تمتلكه من تكنولوجيات حديثة متطورة وخبرات متميزة في جميع الأنشطة البترولية والغازية.

وخلال اللقاء، استعرض مسئولو "بتروناس" أنشطة الشركة على المستوى العالمى، وأكدوا أن مصر في دائرة اهتمامهم، خاصة في ظل ما تحقق مؤخرًا من اكتشافات مهمة للغاز الطبيعى ووجود احتمالات بترولية جيدة في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية.

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