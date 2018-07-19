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اقتصاد

مصرف لبنان: الأوضاع النقدية مستقرة

الخميس 19/يوليه/2018 - 12:50 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامه أن الأوضاع النقدية في لبنان تتسم بالاستقرار، وأن كل ما يقال عكس ذلك "لا يستند إلى معطيات رقمية صحيحة".. مشيرا إلى أن الإحصاءات تظهر أن نسبة النمو في السنة الحالية تقدر بـ 2 % .

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها "سلامه" من قصر بعبدا الرئاسي، في أعقاب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون، حيث تناول النقاش المعطيات المالية والاقتصادية الراهنة في البلاد على ضوء التقارير المتوافرة لدى مصرف لبنان.

وقال حاكم مصرف لبنان "إن الودائع في المصارف اللبنانية تنمو بنسبة 5% سنويا وفق النمط الحالي".. مشيرا إلى أنه على ضوء المتغيرات الحاصلة في الأجواء الناشئة بسبب ارتفاع الفوائد العالمية في المنطقة، فإن وضع لبنان مستقر أيضا، مؤكدا أن المصرف المركزي يسهر على أوضاع المصارف داخل البلاد ويحافظ على حقوق المودعين وسلامة الوضع النقدي عموما.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان، ألقت بظلالها - إعلاميا وجماهيريا - على الأوضاع النقدية في البلاد خاصة في ما يتعلق بمدى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وهو الأمر الذي حرص معه حاكم مصرف لبنان في الآونة الأخيرة على التأكيد أن سعر الصرف "ثابت لآجال طويلة وغير مهدد" في ضوء معطيات عديدة في مقدمتها أن الاحتياطات النقدية تجاوزت 44 مليار دولار بخلاف احتياطي الذهب.

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