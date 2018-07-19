ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الأعمال المصرى السودانى: مرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة والخرطوم بعد زيارة السيسى

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:24 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
كشف الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصرى السوداني، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان سوف تفتح آفاقا جديدة لدعم وتفعيل العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف يعقبها عدد من الإجراءات والقرارات التى تصب فى صالح البلدين، بما فيها إزالة العوائق التى تحول دون تدفق الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق السودانية.

وطالب أرمانيوس، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، بدعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محطة سكك حديدية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية لتنمية التجارة والنقل بين مصر والسودان، وفتح المجال أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.

وقال إن العلاقات المصرية السودانية فى تطور مستمر، وهناك توافق فيما يخص الآراء حول القضايا السياسية والاقتصادية بالمنطقة، وتأتى زيارة الرئيس السيسي للسودان لتؤكد على ذلك.

وقد بدأ اليوم، الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان ولمدة يومين، وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه لولاية ثانية.

ومن المنتظر أن تعقد قمة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في جميع المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.

موضوعات متعلقة

رسلان : زيارة شكري للخرطوم مهمة للوقوف ضد حملات تشويه العلاقات مع مصر

زيارة شكري للسودان تزيل ملفات "سوء الفهم" بين القاهرة والخرطوم.. وميثاق شرف إعلامي ومحاولات لاحتواء الأزمة بين شطري وادي النيل

السودان والصين يختتمان مباحثاتهما بالخرطوم بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون

سفير السودان لدى مصر: زيارة الرئيس السيسي تتميز بأهميتها

سفير مصر لدى السودان : قمة السيسي والبشير دفعة قوية لعلاقات التعاون

الرئيس السيسي يبدأ زيارته للسودان.. اليوم

ترشيحاتنا

ريم البارودي: لا تقحموا اسمي في طلاق مي سليم ووليد فواز

بعد إصابة جميل راتب به.. تعرف على أسباب شيخوخة الصوت

حقيقة اللعنة المزعومة للتابوت الأسود بالإسكندرية .. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

علي جمعة يوضح الفرق بين الهدي والأضحية

بونوتشي يتوصل لاتفاق مع سان جيرمان

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

الموساد ينشر اتفاق بوتين وترامب حول المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

عماد متعب يتخذ قرارا نهائيا بشأن انضمامه للزمالك .. تعرف عليه

شاهد.. مخلوق بحري يشبه الإنسان يثير الذعر في الصين

الثعابين تهاجم المنوفية وتلدغ شخصين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو
شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل
التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة
الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟