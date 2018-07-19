الأعمال المصرى السودانى: مرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة والخرطوم بعد زيارة السيسى

كشف الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصرى السوداني، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان سوف تفتح آفاقا جديدة لدعم وتفعيل العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الزيارة سوف يعقبها عدد من الإجراءات والقرارات التى تصب فى صالح البلدين، بما فيها إزالة العوائق التى تحول دون تدفق الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق السودانية.



وطالب أرمانيوس، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، بدعم خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء محطة سكك حديدية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية لتنمية التجارة والنقل بين مصر والسودان، وفتح المجال أمام تدفق الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية.



وقال إن العلاقات المصرية السودانية فى تطور مستمر، وهناك توافق فيما يخص الآراء حول القضايا السياسية والاقتصادية بالمنطقة، وتأتى زيارة الرئيس السيسي للسودان لتؤكد على ذلك.



وقد بدأ اليوم، الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته للسودان ولمدة يومين، وهي الزيارة الأولى له للخرطوم بعد انتخابه لولاية ثانية.



ومن المنتظر أن تعقد قمة مشتركة بين الرئيس السيسي ونظيره السوداني عمر البشير لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما في جميع المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن" والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات.

