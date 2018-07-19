شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل

قالت الدكتورة رندة فخر الدين، استشاري الصحة الإنجابية، إن 16٪ من سيدات القرى لا يصل لهم وسائل منع الحمل، ولم يقدم لهم التوعية اللازمة.



وأضافت فخر الدين، في كلمتها خلال ندوة تحت عنوان “الزيادة السكانية والتنمية” بوزارة التنمية المحلية، أن أي طفل تم إنجابه له كامل الحقوق، وذلك دستوريا، مشيرة إلى أن هناك وسائل لمنع الحمل، إلا أنه لا توجد وسائل منع حمل تحقق نتائج بنسبة %100.



وأوضحت أنه جار العمل على تحديد كل الأماكن والقرى التي ينقصها توعية، ولا يتوفر بها التوعية المطلوبة، للبدء في مد هذه المناطق بكل الاحتياجات اللازمة.