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رياضة

برشلونة يتراجع عن ضم الروسي أليكسندر جولوفين

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:55 م
برشلونة
برشلونة
أ ش أ
تراجع نادي برشلونة الإسباني، عن فكرة ضم "أليكسندر جولوفين" لاعب وسط فريق سيسكا موسكو الروسي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكان النادي الكتالوني، قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع صاحب الـ"22" عامًا، بعد تألقه في مونديال روسيا 2018، برفقة منتخب الدب الروسي، لتعزيز خط وسط الفريق.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة يستبعد خيار التعاقد مع اللاعب، بسبب الشكوك حول إمكانية تأقلمه مع أسلوب النادي الكتالوني، مشيرة إلى أن "جولوفين" سيواجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع كرة القدم الإسبانية ونظام برشلونة والحياة في إقليم كتالونيا، في ظل تحدثه باللغة الروسية فقط.

وأوضحت أن اللاعب قريب من الانتقال إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، والذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته.
يُذكر أن "جولوفين" قدم أداءً رائعًا في مونديال روسيا، وشارك في أربع مباريات، وسجل هدفا، وقدم تمريرتين حاسمتين

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