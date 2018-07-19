شاهد.. راندة فخر: الحصول على الخدمات الحكومية اقتصر على الواسطة

قالت الدكتورة رندة فخر الدين، استشاري الصحة الإنجابية، إن هناك مشكلة في حصول المواطن على الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الخدمة الحكومية التي هي حق للمواطنين، أصبح الحصول عليها “بالواسطة”.



وأضافت فخر الدين، في كلمتها خلال ندوة تحت عنوان “الزيادة السكانية والتنمية” بوزارة التنمية المحلية، بحضور الدكتور أحمد ناقد، مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، أنه يجب توفير وسائل إعلامية قادرة على الوصول لكل المواطنين، لضمان وصول الإعلانات عن الخدمات الحكومية للجميع، بما فيهم الأميين.



وأوضحت أنه لا يجب ضم السكان لوزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يجب الفصل بين الصحة والسكان، وأنه لا يجب أن يكون المجلس القومي للسكان تابعا لأي وزارة، بل يجب أن يكون مشرفا على عمل الوزارة المعنية.