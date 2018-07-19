شاهد .. كيفية قضاء الصلوات الفائتة

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كانت الفوائت 5 صلوات فقط فتقضى بالترتيب، أما لو كان على المسلم صلوات كثيرة فائتة لمدة سنين وشهور، بعد أن تاب ورجع إلى الله وبدأ يصلى، فعليه أن يصلي بقدر ما يستطيع مع كل وقت صلاة أو صلاتين.



وأوضح أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" : يصلي المسلم التائب ماعليه من صلوات ولايشترط الترتيب، ويصلي حتى يغلب على ظنه أنه انتهى من صلواته الفائتة.

