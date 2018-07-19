ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:20 م
صدى البلد
عمرو ممدوح - وسام مختار
قال الدكتور أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، إنه لا يجب الاستجابة والانسياق وراء الشائعات التي يطلقها أعداء الدولة المصرية.

وأضاف ناقد، في كلمته خلال ندوة تحت عنوان “الزيادة السكانية والتنمية” بوزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة رندة فخر الدين استشاري الصحة الإنجابية، أنه يجب فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة لتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.

وأوضح مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، أن من بين توصيات الندوة ضرورة مراجعة منظومة الرائدات الريفية القائمة على التوعية، وكذلك ضمان وصول الخدمات الحكومية لكل المواطنين بسهولة ويسر.
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور

ترشيحاتنا

السعودية تواجه قطر ببطولة كرة اليد الآسيوية

مصرع ١٠ أشخاص وإصابة ٢٥آخرين فى حادث تصادم مروع بالمنيا .. صور

علي جمعة يوضح الفرق بين الهدي والأضحية

وفاء عامر مهاجمة وليد فواز: عيب ومفيش احترام!

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

ورحلت شمس طلعت موسى.. الموسوعة العسكرية وخبير استراتيجية الأمن القومي

ريال مدريد يقدم فينيسيوس لوسائل الإعلام .. غدا

محمد يوسف: كارتيرون يحسم موقف القائمة الإفريقية

الداخلية تضبط 2 مليون قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر

5 معلومات عن اللواء طلعت موسى الذي دمر مركز قيادة شارون في نصرأكتوبر

شاهد... فيديو لـ ميدو من إجازته.. ومحمد صلاح يرد ساخرا

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو
شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل
التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة
الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟