أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور

قال الدكتور أحمد ناقد مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، إنه لا يجب الاستجابة والانسياق وراء الشائعات التي يطلقها أعداء الدولة المصرية.



وأضاف ناقد، في كلمته خلال ندوة تحت عنوان “الزيادة السكانية والتنمية” بوزارة التنمية المحلية بحضور الدكتورة رندة فخر الدين استشاري الصحة الإنجابية، أنه يجب فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة لتكون تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية.



وأوضح مدير مركز النيل للإعلام بالقاهرة، أن من بين توصيات الندوة ضرورة مراجعة منظومة الرائدات الريفية القائمة على التوعية، وكذلك ضمان وصول الخدمات الحكومية لكل المواطنين بسهولة ويسر.