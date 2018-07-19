الغرفة التجارية بالبحيرة تشارك بمنتدى الأعمال العراقي الأوروبي

أكد المحاسب فتحي مرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة البحيرة وعضو اللجنة التنفيذية بالغرفة العربية اليونانية، أن النجاحات التي حققها العراق مؤخرا في القضاء على الإرهاب والتطورات السياسية الإيجابية جاءت لتعزز من مكانة الشعب العراقي وتمهد لعهد ومرحلة جديدة لإعادة إعمارها.



وأوضح خلال مشاركة الغرفة التجارية بالبحيرة بمنتدى الأعمال والاستثمار العراقي الأوروبي بأثينا أنها تهدف إلى تعزيز علاقات العمل بين القطاع الخاص في العراق ونظيره بباقي دول العالم، مشيرًا إلى تناول المؤتمر في جلساته ومحاوره قطاعات ذات صلة مباشرة في مرحلة إعادة إعمار العراق وفي حديث بنيتها التحتية، الطاقة والصناعات البتروكيماوية.



وذكر أن جلسات المنتدى تناولت أوجه الاستثمار والأنظمة المصرفية والتشريعات المتعلقة بذلك مع التدريب المهني وتطوير الموارد البشرية. لافتا الى عقد لقاءات ثنائية بين المشاركين بالمنتدى بكافة القطاعات لتبادل الآراء والخبرات.