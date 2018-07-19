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اقتصاد

أبوزيد: فوائد بالجملة وراء الاستثمار في البنية التحتية والعنصر البشري

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:07 م
صدى البلد
اية الجارحى
قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن الاشادة الدولية من كافة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولى ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة الاقتصاد المصري على المضى قدما نحو التنافسية والنمو تعزز من الثقة فى بيئة الاستثمار، لافتا إلى أن جميع المؤشرات تسمح بالدخول إلى السوق المصرى وإقامة المشروعات والاستثمار فيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صدى البلد، أن هناك مردودا كبيرا فى جذب الاستثمار المباشر حيث تم تصنيف مصر فى المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية فى جذب الاستثمارات المباشرة وذلك من خلال العمل على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار بإصدار قانون الاستثمار الجديد الذى يعطى حوافز استثمارية وضريبية وأيضًا سرعة الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروعات .

وتابع الخبير الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى جهود الدولة بتطوير وإنشاء البنية التحتية خاصة الطرق لربط المحافظات ببعضها البعض والتي أصبحت ضرورة ملحة خاصة بعد إنشاء العديد من المناطق الصناعية وبذلك يوفر للمستثمر وقت وتكلفة أقل فى نقل البضائع والمواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.

وأشار إلى أن ذلك يعود بالنفع على توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى تعتبر تلك النقطة بالغة الأهمية لدى القيادة السياسية فى تشجيع الاستثمار فى المورد البشرى خاصة الشباب الذين يمثلون 60% من المجتمع وهذا ماقد ظهر حالا فى انخفاض معدل البطالة إلى 10.6 %.

وأضاف أبو زيد أن المشروعات القومية وفرت 3 ملايين فرصة عمل حتى الآن بخلاف المبادرات التى تطلقها الحكومة المصرية من مبادرة البنك المركزى لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة فكرتك شركتك من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فكل ذلك يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد المصرى.

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