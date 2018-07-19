مصادرة 1445 عبوة مواد غذائية وسلع تموينية فى حملة بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 1445 عبوة مواد غذائية وسلع تموينية فى حملة أمنية بشوارع قرى ومراكز المحافظة.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "جمال م ا" 29 سنة صاحب محل لبيع المواد الغذائيه بقرية كتامه مركز بسيون مقيم بذات الناحية وبحوزته (771) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 11644 جنح مركز بسيون 2018 م، كما تم ضبط "محمد ع ا" 59 سنة صاحب محل بقالة بقرية ابيار مركز كفرالزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته (480) عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 23112 جنح مركز كفرالزيات 2018 م.



كما ضبط "اسامة ف ع" 33 سنة صاحب سوبر ماركت بشارع توت عنخ آمون بثان طنطا مقيم بمنطقة ترعه الشيتى أول طنطا، وبحوزته (168) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1041 جنح أ د ط ثان طنطا 2018 م، فيما ضبط "أحمد ف ح" 33 سنة صاحب سوبر ماركت بشارع توت عنخ آمون ثان طنطا مقيم بذات المنطقه.وبحوزته 167 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1042 جنح أ د ط ثان طنطا 2018 م فيما ضبط "عماد ح ا" 42 سنة صاحب محل بقالة بقرية سبرباى بمركز طنطا – مقيم بذات الناحية وبحوزته 116 عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 709 جنح أ د ط مركز طنطا 2018 م.



ونجحت القوات في ضبط " السيد م ص" 59 سنة صاحب محل بقالة ببندر كفرالزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته (100) عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 23096 جنح مركز كفرالزيات 2018 م، كما ضبط "عبدالمولى ف ا" صاحب مخبز بشارع التركيب بثان طنطا مقيم بذات الناحيه لقيامه بالتصرف فى (37) جوال دقيق بلدى مدعم من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز فى المحضر رقم 53 احوال الادارة.



كما ضبط "ابراهيم ص ا" صاحب مخبز بقرية منصوري الفرستق بمركز بسيون مقيم بذات الناحية لقيامه بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (21 جراما) فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 16 احوال قسم مباحث تموين كفرالزيات وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها.