ورحلت شمس طلعت موسى.. الموسوعة العسكرية وخبير استراتيجية الأمن القومي

توفى منذ قليل اللواء أركان حرب طلعت موسى أستاذ الاستراتيجية والأمن القومى، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وذلك بمستشفى المعادى العسكرى.



واللواء الراحل أ.ح متقاعد الدكتور طلعت موسي تخرج عام 1964 فى الكلية الحربية وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف ومعركة أكتوبر 1973.



ويعد اللواء طلعت موسى أحد أبطال حرب أكتوبر كان رئيسا لعمليات كتيبة مشاه ميكانيكي، ضمن سلاح المشاة وقتها وكان أحد أبرز المهتمين بملفات الشرق الأوسط، وعضوا بالمجلس المصرى للشئون الخارجية.



وله ملاحم بطولية أبرزها: هاجم مركز قيادة شارون في جبل القط ووجد به مجلة عسكرية عبرية لكبار القادة الإسرائيليين تشبه مجلة الدفاع".



وعمل الراحل على توثيق بطولات مقاتلى الجيش المصرى فى مختلف الحروب، ونجح فى تخريج اجيال كثيرة على علم ودراية بأبعاد الأمن القومى المصرى، والمخاطر التى تواجه المنطقة العربية والشرق الأوسط.



ودائما ما كانت تصريحاته تكشف عن البعد الاستراتيجى والنظرية الثاقبة التى يتمتع بها من واقع خبرته وصلته بالعمل العسكرى والاستراتيجى.