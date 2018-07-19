غدا.. انطلاق ملتقى قبيلة الحويطات لتنشيط السياحة بشرم الشيخ

ينطلق غدا الجمعة من مدينة شرم الشيخ ملتقى قبيلة الحويطات على مستوى الوطن العربى لتنشيط السياحة العربية، ولمدة 4 أيام تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وذلك بعد نجاح ملتقاهم الاول العام الماضى بمدينة الغردقة وسوف يشارك في الملتقى عدد كبير من ابناء قبيلة الحويطات من دول" السعودية،- الاردن- والبحرين - مصر".



وقد أنهت قبيلة الحويطات استعدادتها لانطلاق المؤتمر الدولى لقبيلة الحويطات بمحافظة جنوب سيناء، وقال الشيخ خليل الحويطى شيخ قبيلة الحويطات بجنوب سيناء أن أبناء قبيلة الحويطات استعدوا تمامًا لملتقى قبيلة الحويطات الدولي الذي يقام بفندق شيراتون شرم الشيخ فى الفترة من 20 إلى 24 يوليو الجاري وسوف تنتقل فعالياته بين ثلاث مدن بجنوب سيناء.



وستعقد قبيلة الحويطات اليوم الخميس، اجتماعا لأبناء الحويطات بقرية الوادي بطور سيناء بحضور كبار مشايخ الحويطات بجنوب سيناء لوضع الترتيبات النهائية لانطلاق المؤتمر غدًا الجمعة.



وذكر الشيخ خليل الحويطي، أن المؤتمر يشارك به 250 من أبناء قبيلة الحويطات بالدول العربية الأربعة المشاركة بالمؤتمر.



وكشف الحويطي، أن المؤتمر لدعم السياحة العربية بمدن جنوب سيناء واللقاء بين أبناء القبيلة في جميع الدول العربية والتأكيد على التمسك بعادات وتقاليد قبيلة الحويطات من خلال اللقاءات المستمرة بحضور مشايخ وعواقل وشباب القبيلة.



وأوضح أنه من المتوقع مشاركة أكثر من 1000 شخص من أبناء الحويطات فى المؤتمر الدولى الثانى لقبيلة الحويطات بمصر، حيث أقيم المرة الاولى بالغردقة ويقام المرة الثانية بشرم الشيخ.