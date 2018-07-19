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أطباء جراحة المخ والأعصاب بطب المنوفية ينجحون في إنقاذ حالة حرجة

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:05 م
الدكتور معوض الخولى
الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية
محمد احمد
قام فريق من قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة المنوفية بإجراء عملية جراحية دقيقة لمريض شاب يبلغ حوالى 16 سنة كان يعانى من إصابة شديدة فى الرأس أثر إدعاء سقوط من أعلى، وكان يعالج فى أحد المستشفيات المركزية، وطلبوا الاستعانة بقسم جراحة المخ والأعصاب بالجامعة للإشراف على علاج الحالة، فقامت إدارة المستشفى على الفور بطلب تحويل الحالة إلى المستشفى الجامعي في المنوفية.

وعند وصول المريض إلى الطوارئ كان يعانى من ارتجاع شديد فى المخ والحالة غير مستقرة، فتم عمل فحص كامل بالأشعة التى أثبت وجود كسر منخسف فى عظام الجمجمة ونزيف حاد خارج الأم الجافية، وتم تحضير المريض لإجراء عملية جراحية في المخ، حيث قام أطباء جراحة المخ والأعصاب برفع الكسر الموجود وتفريغ النزيف الدماغي وعمل ترقيع عظمى فى الجمجمة ونقل المريض بعد الجراحة إلى الرعاية المتوسطة للمتابعة الدقيقة وتحسنت الحالة جدا والمريض الآن فى القسم الداخلي فى كامل الوعى والإدراك وتحت المتابعة اليومية.

وتابع الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة تطورات الحالة وعند مخاطبة إدارة المستشفيات الجامعية بحالة المريض الاجتماعية، أمر على الفور بتحمل إدارة المستشفيات الجامعية كافة النفقات الخاصة من الفحوصات الطبية والعملية الجراحية والإقامة بالمستشفى لظروف المريض الإجتماعية متمنيا له الشفاء العاجل ومشيدا بالفريق الطبى الذى قام بإجراء الجراحة وإنقاذ حياة المريض.

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