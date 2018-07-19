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تعليم

تنسيق الجامعات 2018 .. المعمل المركزي بحلوان خالِ من الطلاب

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:21 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
شهد معمل التنسيق المركزي بجامعة حلوان، إقبالا ضعيفا من قبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية الراغبين في تسجيل رغباتهم، حيث قام 27طالب فقط بتسجيل رغباتهم وتعديلها.

وفي هذا الصدد، أكد موظفو معمل التنسيق المركزي بجامعة حلوان، أن ما حدث اليوم ليس غريبا بل يتكرر كل عام حيث تشهد معامل التنسيق إقبالا متوسطا وكثيفا في أول أيام المرحلة الأولى ثم يتحول الإقبال إلى ضعيف في آخر يومين.

وقد خصصت جامعة حلوان 6 مكاتب تنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة موزعة كالآتي: المعمل المركزي بالحرم الجامعي بعين حلوان، معمل كلية الهندسة بحلوان، معمل كلية الهندسة بالمطرية، ومعملي كليتي التربية الموسيقية والفنون الجميلة بالزمالك، وكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة.

وأعلنت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى، للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% بمجموع عدد الطلاب 28001 طالب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر بعدد طلاب 15267 والشعبة الأدبية، بحد أدنى 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% 83539 طالبًا، بإجمالي 126807 طلاب.
تنسيق الجامعات 2018 .. المعمل المركزي بحلوان خالِ من الطلاب
تنسيق الجامعات 2018 .. المعمل المركزي بحلوان خالِ من الطلاب
تنسيق الجامعات 2018 .. المعمل المركزي بحلوان خالِ من الطلاب
تنسيق الجامعات 2018 .. المعمل المركزي بحلوان خالِ من الطلاب
تنسيق الجامعات 2018 .. المعمل المركزي بحلوان خالِ من الطلاب

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