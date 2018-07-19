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فن

شاهد.. الصورة الأولى لـ هيلينا بونهام كارتر فى مسلسل THE CROWN

الخميس 19/يوليه/2018 - 03:47 م
صدى البلد
مصطفى فيصل
أصدرت شبكة نتفليكس، الأربعاء الماضي، الصورة الأولى للممثلة الإنجليزية هيلينا بونهام كارتر، وهي تقوم بدور "الأميرة مارجريت" فى الموسم الجديد لمسلسل THE CROWN.

وكان المسلسل تصدر ترشيحات جوائز الأيمى بـ13 ترشيحا، حيث انضم ممثلون جدد للمشروع فى موسمه الجديد ومنهم "أوليفيا كولمان" والتى ستلعب شخصية الملكة إليزابيث الثانية.

جدير بالذكر أن هيلينا بونهام كارتر ستؤدى شخصية الأميرة مارجريت بعد الممثلة "فانيسا كيربي"، والتي لعبت نفس الشخصية في الموسمين الأولين، وحصلت على ترشيح إيمي كأفضل ممثلة مساعدة.

وقالت هيلينا كارتر: "عندما أعلن رسميًا أنني سألعب الدور لا أعلم ما الذي سبب لى رعبا أكثر، هل هو تأدية شخصية الأميرة مارجريت بأمانة وإنصاف، أو أن أكون على نفس مستوى الأداء لفانيسا كيربي، لكن الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أؤكده هو أنني سأكون أقصر من فانيسا".

وأصدرت شبكة "نتفليكس" أيضا صورة للممثل "بن دانيلز" والذى يؤدى شخصية "أنتونى أرمسترونج" زوج الأميرة مارجريت والذى كان يعمل مصورا فوتوغرافيا، حيث تزوجا فى 1960 وانفصلا فى 1978.

مسلسل التاج دراما وسيرة ذاتية، من إعداد وكتابة بيتر مورغان وإنتاج شركة نتفليكس وإخراج ستيفن دالدري وسيصدر الموسم الثالث منه فى 2019.
شاهد.. الصورة الأولى لـ هيلينا بونهام كارتر فى مسلسل THE CROWN
شاهد.. الصورة الأولى لـ هيلينا بونهام كارتر فى مسلسل THE CROWN

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