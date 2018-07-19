بوتين: قوى معينة في أمريكا تحاول تقويض نجاح القمة مع ترامب

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن قوى معينة في الولايات المتحدة تحاول تقويض نجاح قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللقاء كان بداية إيجابية على أي حال.



وقال بوتين، الذي التقى بترامب في قمة بهلسنكي يوم الاثنين، إن من السذاجة توقع أن تجد مشكلات تعود لسنوات طريقها إلى الحل في بضعة أسابيع.



لكنه أضاف أن مسيرة تحسين العلاقات الثنائية بدأت بالفعل.