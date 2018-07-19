ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بوتين: قوى معينة في أمريكا تحاول تقويض نجاح القمة مع ترامب

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:09 م
صدى البلد
رويترز
ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن قوى معينة في الولايات المتحدة تحاول تقويض نجاح قمته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا في الوقت نفسه أن اللقاء كان بداية إيجابية على أي حال.

وقال بوتين، الذي التقى بترامب في قمة بهلسنكي يوم الاثنين، إن من السذاجة توقع أن تجد مشكلات تعود لسنوات طريقها إلى الحل في بضعة أسابيع.

لكنه أضاف أن مسيرة تحسين العلاقات الثنائية بدأت بالفعل.

ترشيحاتنا

نتنياهو يهدد بحل الحكومة الإسرائيلية بسبب اللغة العربية

شعبة الدخان تكشف حقيقة إنتاج سجائر لمحدودي الدخل

الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

شاهد.. فضيحة الحارس الشخصي لرئيس فرنسا

السعودية تواجه قطر ببطولة كرة اليد الآسيوية

شاهد .. محمد صلاح يجدف في قارب مطاطي بجزر المالديف

بعد إصابة جميل راتب به.. تعرف على أسباب شيخوخة الصوت

فتح تابوت الإسكندرية وسط تخوفات من الغازات المنبعثة.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

محمد يوسف: كارتيرون يحسم موقف القائمة الإفريقية

مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك .. تعرف عليها

ريم البارودي: لا تقحموا اسمي في طلاق مي سليم ووليد فواز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو
شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل
التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة
الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟