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أخبار العالم

ترامب يهاجم وسائل الإعلام بسبب التدخل الروسي في الانتخابات

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، وسائل الإعلام الأمريكية متهمًا إياها بالكذب وتضليل الرأي العام فيما يتعلق بملف التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وسائل الإعلام الكاذبة أصبحت مجنونة! إنها تزيف الحقائق وتؤلف الأخبار دون أي مصادر أو أدلة، العديد من الأخبار تنشر عني والأشخاص الرائعون من حولي، جميها أخبار كاذبة من محض الخيال".

وأضاف: "وسائل الإعلام الكاذبة تسعى لوجود صراع حقيقي بين الولايات المتحدة وروسيا، حتى لو أسفر هذا الصراع عن اندلاع حرب بين البلدين، إنها تحرص على ذلك جيدًا وتكره أنني أحظى بعلاقة جيدة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلادنا ناجحة أكثر من أي بلدٍ أخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لقد اعترفت من قبل بأن الروس تدخلوا في الانتخابات الأمريكية، وأود أن أشكر شبكة فوكس نيوز على بث تصريحات حول هذا الأمر، إن وسائل الإعلام الكاذبة لا تريد الانخراط في هذه الحقيقة".

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