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رياضة

ريال مدريد يقدم فينيسيوس لوسائل الإعلام .. غدا

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:08 م
صدى البلد
نور عادل
تستعد إدارة نادى ريال مدريد الإسباني، إلى تقديم البرازيلي فينيسيوس جونيور، المنضم للفريق حديثًا، هذا الصيف، غدا الجمعة، لوسائل الإعلام.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الملكي في بيان رسمي، أن اللاعب سيتم تقديمه غدًا الجمعة، في ملعب البرنابيو، كما أنه سيشارك في التدريبات، في نفس اليوم، تحت قيادة المدرب جولين لوبيتيجي.

وينضم فينيسيوس للنادي الملكي، قادما من فلامنجو، متصدر الدوري البرازيلي، الذي سجل بين صفوفه، 10 أهداف هذا الموسم.

وكان ريال مدريد، قد أعلن في مايو الماضي، توصله لاتفاق مع فلامنجو، بشأن ضم فينيسيوس، مقابل 45 مليون يورو.

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