ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:00 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
  • فتح تابوت الإسكندرية وسط تخوفات من الغازات المنبعثة
  • مصدر: المادة المكتشفة في تابوت الإسكندرية ليست زئبق أحمر
  • التابوت يخص أحد الكهنة وليس لملك أو امبراطور


تفقد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم، الخميس، موقع التابوت الأثري المكتشف فى الإسكندرية وتمهيد الطرق المحيطة بموقعه لرفعه من باطن الأرض.

وعاين "وزيري"، المعدات المقرر استخدامها لرفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية، حيث يجب توافر ونش ورافعة لإمكانية رفع الغطاء.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تابوت الإسكندرية الذى شغل الرأى العام العالمى هو لأحد الكهنة وليس لملك أو إمبراطور، وذلك وفقا للحالة البسيطة للمقبرة وعدم وجود نقوش عليه، نافيًا ما يتردد عن أن فتح هذا التابوت سيصيب العالم بلعنة الفراعنة.

كما بدأت إجراءات فتح تابون سيدي جابر شرقي الإسكندرية منذ قليل، حيث تم إخلاء المنطقة المحيطة به واقتصر المتواجدون على الفنيين المتخصصين.

وأوضح مصدر بمنطقة آثار الإسكندرية، أن هذا الإجراء تم اتخاذه خوفًا على المتواجدين من الأضرار الناجمة عن انبعاث الغازات من داخل التابوت.

وقال المصدر إنه تم فتح التابوت 5 سنتيمترات فقط لتكييف البيئة الداخلية له مع البيئة الخارجية ولتسريب جميع الغازات المُحتبسة داخله.

وعاين أمين عام المجلس الأعلى للآثار المعدات المقرّر استخدامها لرفع غطاء التابوت المكتشف بالإسكندرية، حيث يجب توافر ونش ورافعة لإمكانية رفع الغطاء.

وقال أمين عام المجلس الأعلى للآثار، إن تابوت الإسكندرية الذى شغل الرأى العام العالمى هو لأحد الكهنة وليس لملك أو إمبراطور، وذلك وفقًا للحالة البسيطة للمقبرة وعدم وجود نقوش عليه، نافيًا ما يتردد عن أن فتح هذا التابوت سيصيب العالم بلعنة الفراعنة.

وفي ذات السياق، اكتشفت لجنة المجلس الأعلى للآثار - والتي تقوم بأعمال فتح تابوت سيدي جابر بالإسكندرية - مادة سائلة تغمره، تغير لونها إلى درجة لون داكنة بمجرد سحبها.

فيما أكد مصدر بالآثار أن خصائصها الظاهرية لا تشير إلى أنها مادة الزئبق الأحمر.

وأوضح مصدر بمديرية آثار الإسكندرية أنه ولأول مرة يتم اكتشاف مادة مثل تلك في أي اكتشاف أثري، مشيرًا إلى أنه تم سحبها تمهيدًا لإرسالها للمعامل الكيميائية لتحليلها.
أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور
أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور
أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور
أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور
أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور
أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية.. اكتشاف مادة سائلة تغمره.. ومصدر: ليس زئبق أحمر.. صور

ترشيحاتنا

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

انفجار ضخم وسحب دخان في مانهاتن.. فيديو

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة تاونشيب..فيديو

جهاد جريشة يكشف موقفه من العرض الصيني

إدوارد ينتقد وليد فواز: مفيش ست هتثق فيك بعد كده

رد ناري من مؤسس فيسبوك علي إسرائيل والهولوكوست

وزيرة التضامن تزور جميل راتب في المستشفى

هاني الناظر يحذر الأمهات من حمل طفلها في المطبخ

الحقيقة الكاملة حول تابوت الإسكندرية بعد فتحه..صور وفيديو

صحيفة: العالم ينتظر لعنة التابوت المصري وظلام الـ100 عام

الصيادلة تشتري أرضاً بـ 82 مليون جنيه لإقامة مشروع عمراني

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجديدة على بطاقات التموين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الخرطوم
بث مباشر.. نقل تابوت الإسكندرية لمنطقة آثار مصطفى كامل
شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للخرطوم
بث مباشر.. وصول الرئيس السيسي إلى السودان
شاهد.. راندة فخر: الحصول على الخدمات الحكومية اقتصر على الواسطة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟