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فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:15 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال هانى يونس، المتحدث الإعلامى باسم وزارة الإسكان، إنه تم فتح باب تسجيل البيانات للحصول على الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة صباح الأمس الأربعاء، لافتًا إلى أن تسجيل البيانات سيستمر حتى نهاية يوليو الجارى.

وأضاف هانى يونس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح دريم" المذاع على فضائية " دريم"، أنه سيتم استقبال تحويل مقدم الحجز خلال تلك الفترة والتى تقدر بـ100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن حجز الوحدات السكنية سيبدأ يوم 12 أغسطس القادم.

وأوضح أنه سيكون اختيار الشقة بأسبقية الاختيار، مؤكدًا أن حجز الوحدة سيكون اليكترونيًا ، علمًا بأنه سيتم فتح باب الحجز فى تمام الساعة 10 صباحًا يوم 12 أغسطس القادم.

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