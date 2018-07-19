دوناروما سلاح ميلان لضم نجم تشيلسي

يرغب نادي ميلان الإيطالي، في التعاقد مع نجم تشيلسي، خلال موسم الانتقالات الجاري، لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.



ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان يحاول إقناع الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيلسي، بالانضمام للفريق بداية من الموسم الجديد، في ظل اقتراب نيكولا كالينيتش وكارلوس باكا، من الرحيل عن الروسونيري.



وأضاف أن ميلان، يحاول استغلال اقتراب رحيل تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، إلى ريال مدريد، من أجل مبادلة دوناروما بموراتا.



وارتبط موراتا بالعودة إلى يوفنتوس، إلا أن تواجد هيجواين، ماندزوكيتش ورونالدو، سيصعب من مهمة انضمام اللاعب إلى السيدة العجوز.