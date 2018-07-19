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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتوجه إلى السودان لعقد قمة مع البشير

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:10 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجهًا إلي السودان، في زيارة تستغرق يومين، هي الأولى له للخرطوم بعد انتخابه مؤخرًا لولاية ثانية.

يعقد الرئيس مع نظيره السوداني قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتي زيارة الرئيس السيسي للخرطوم في إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين في كل المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والسوداني الشقيقين.

من المقرّر أن تتناول القمة المصرية السودانية أوجه التعاون بين البلدين وسبل تنميتها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في "ليبيا وسوريا وفلسطين واليمن"، والتعاون في مواجهة الإرهاب، وتعطي القمة دفعة كبيرة للعلاقات المصرية السودانية والتعاون المشترك لأعلى المستويات .

ومن المقرر أن تتناول مباحثات الرئيسين السيسي والبشير تفعيل كل مسارات التعاون الثنائي، وسبل تخطي العقبات التي تعتريها، والمضي قدما نحو مزيد من توطيد وترسيخ التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور حول التحديات التي تواجه البلدين في محيطهما الإقليمى وكيفية مجابهتها، وكذا التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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