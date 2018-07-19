مدبولي لرئيس إعمار: نجحنا في توفير مناخ جاذب للاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير اﻻسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعمار" لبحث فرص اﻻستثمار فى مصر، وذلك بحضور جمال بن ثنيان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة " إعمار"، ورئيس مجلس إدارة "إعمار مصر"، واحمد المطروش، عضو مجلس إدارة مجموعة "إعمار".





فى بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر نجحت فى توفير مناخ جاذب للاستثمار، سواء بتوفير البنية التشريعية الجاذبة، أو البنية اﻷساسية والمرافق المختلفة، كما أن السوق المصرية واعدة، واﻻستثمار فى مصر مربح، والحكومة نجحت فى حل كثير من مشكلات المستثمرين فى الفترة السابقة.





وهنّأ رجل اﻷعمال اﻻماراتى محمد العبار، الدكتور مصطفى مدبولى، بتوليه منصب رئيس الوزراء، متمنيًا له التوفيق في مهمته، مشيرًا إلي أن مجموعة "إعمار" تعمل حاليًا علي زيادة استثماراتها في مصر. قائلًا: مؤمنون بأهمية الاستثمار في مصر، وجادون في ذلك، فمصر سوق مهم.



