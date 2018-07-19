ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مدبولي لرئيس إعمار: نجحنا في توفير مناخ جاذب للاستثمار

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:14 م
صدى البلد
محمود مطاوع
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير اﻻسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعمار" لبحث فرص اﻻستثمار فى مصر، وذلك بحضور جمال بن ثنيان، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة " إعمار"، ورئيس مجلس إدارة "إعمار مصر"، واحمد المطروش، عضو مجلس إدارة مجموعة "إعمار".

فى بداية اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر نجحت فى توفير مناخ جاذب للاستثمار، سواء بتوفير البنية التشريعية الجاذبة، أو البنية اﻷساسية والمرافق المختلفة، كما أن السوق المصرية واعدة، واﻻستثمار فى مصر مربح، والحكومة نجحت فى حل كثير من مشكلات المستثمرين فى الفترة السابقة.

وهنّأ رجل اﻷعمال اﻻماراتى محمد العبار، الدكتور مصطفى مدبولى، بتوليه منصب رئيس الوزراء، متمنيًا له التوفيق في مهمته، مشيرًا إلي أن مجموعة "إعمار" تعمل حاليًا علي زيادة استثماراتها في مصر. قائلًا: مؤمنون بأهمية الاستثمار في مصر، وجادون في ذلك، فمصر سوق مهم.

وأضاف: منذ أيام افتتحنا فندقًا للمجموعة في الساحل الشمالي، وبدأ البيع لعدد من الوحدات الفندقية منذ يومين، والبيع يسير بصورة جيدة، ونعمل حاليًا علي تنفيذ فنادق أخرى، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولي شركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، للحصول علي أراض لإقامة مشروع بها.

ترشيحاتنا

رد ناري من مؤسس فيسبوك علي إسرائيل والهولوكوست

مصدر: المادة المكتشفة في تابوت الإسكندرية ليست زئبقا أحمر

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

3 دول عربية تحرمها ألمانيا من اللجوء إليها

شاهد.. فضيحة الحارس الشخصي لرئيس فرنسا

التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة

العثور على كنز روسي غارق قيمته 132 مليار دولار

ورحلت شمس طلعت موسى.. الموسوعة العسكرية وخبير استراتيجية الأمن القومي

تعرف على مواعيد بطولات كأس السوبر حول العالم

مرتضى منصور يعلن مفاجأة لجماهير الزمالك .. تعرف عليها

ريم البارودي: لا تقحموا اسمي في طلاق مي سليم ووليد فواز

مشروب له مفعول السحر فى نسف الدهون وضبط السكر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو
شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل
التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة
الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟