ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

عبد الغفار يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:22 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي، والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم بالتعاون مع الوزارة، ويستمر لمدة يومين خلال الفترة من 19 إلى 20 يوليو الجاري، بأرض المعارض بمدينة نصر.

المعرض يشارك فيه أكثر من 50 جامعة حكومية وخاصة ومعهدًا عاليًا، وبحضور عدد من رؤساء ونواب الجامعات الحكومية والخاصة وعمداء الكليات، ونخبة مميزة من الأساتذة والعلماء والخبراء والمؤسسـات الفاعلة في مجـال التعـليم العالي.

وخلال جولته التفقدية للمعرض، أكد عبد الغفار اهتمام الوزارة بإقامة العديد من المعارض التعليمية سواء داخليًا أو خارجيًا للتعرف على البرامج وتقنيات التعليم العالي الجديدة في بلادنا، وكذا التعرف على أفضل الفرص التي يمكن للطلاب الالتحاق بها، واستعراض أهم المميزات وعوامل الجذب التي تتمتع بها كل من هذه المؤسسات.

كما لفت عبد الغفار إلى أهمية تسويق البرامج التعليمية بالجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع المنظومة التعليمية بفكر تسويقى لإبراز إمكانيات مصر التعليمية، بما يساهم فى جذب أكبر عدد من الطلاب الوافدين للدراسة بمصر، وبما يتواكب مع الوسائل الحديثة للتعليم، مؤكدًا أهمية تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالبرامج المتميزة غير النمطية.

وعلى هامش تفقده للمعرض التعليمى أشار الوزير إلى أن الدولة تتجه حاليًا لإنشاء فروع لعدد من الجامعات الدولية المرموقة سواء في العاصمة الإدارية الجديدة أو في أي من المدن الجديدة الأخرى؛ بهدف إثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالي والبحث العلمي للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية.

وخلال فعاليات المعرض استعرضت الجامعات المصرية والمعاهد العالية الخاصة برامجها الجديدة والمتميزة أمام الطلاب وأولياء الأمور لاختيار الأفضل منها بما يتفق ورغباتهم.

شارك فى فعاليات المعرض رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم والمشرف العام على المعارض التعليمية، أحمد جلال مدير عام مؤسسة أخبار اليوم، والدكتورة رشا كمال القائم بعـمل رئيس الإدارة المـركزية لشـئون الوافـدين، والدكتور محمد الطيب معاون الوزير للشئون الفنية.
عبد الغفار يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي
عبد الغفار يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي
عبد الغفار يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي
عبد الغفار يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي
عبد الغفار يفتتح فعاليات الدورة الثالثة لمعرض التعليم العالي

ترشيحاتنا

بعد إصابة جميل راتب به.. تعرف على أسباب شيخوخة الصوت

لاعب جديد مرشح لمغادرة ريال مدريد

الزمالك يرحب برحيل طارق حامد للسعودية

شاهد .. محمد صلاح يجدف في قارب مطاطي بجزر المالديف

نكبة جديدة .. إسرائيل تقر قانون الدولة القومية للشعب اليهودي

برشلونة يحدد ثمن التخلي عن سيليسين

تعرف على والدة الطفلتين المعنفتين في السعودية وتفاصيل الواقعة

شاهد.. فضيحة الحارس الشخصي لرئيس فرنسا

نهضة بركان ضد المصري .. ترتيب مجموعة الفريق البورسعيدي بالكونفدرالية

تحذيرات من زلزال سيضرب إسرائيل يقتل ويصيب أكثر من 50 ألف شخص

العثور على كنز روسي غارق قيمته 132 مليار دولار

التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أقدم ورشة أثرية لصناعة فخار الدولة القديمة بأسوان.. صور

سرقة نوافذ مدرسة إعدادى في شبرا الخيمة.. فيديو وصور

أبوستيت يبحث مع سفير كازخستان بالقاهرة تكثيف التعاون الزراعي

وصول أول أفواج الحج الإندونيسية للسعودية ضمن مبادرة طريق مكة.. صور

أمين مجلس الآثار يكشف حقيقة لعنة تابوت الإسكندرية..صور

فيديو

أحمد ناقد: يجب فصل القومي للسكان عن وزارة الصحة.. فيديو صور
فتح باب حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية 12 أغسطس .. فيديو
شاهد .. استشاري: 16٪ من سيدات القرى لا يصلهم وسائل منع الحمل
التموين: 150 رغيفا و50 جنيها شهريا تكلفة إضافة شخص على البطاقة
الضرائب العقارية: مد فترة التسديد شهرًا تيسيرًا على المواطنين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟