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فن

ريم البارودي: لا تقحموا اسمي في طلاق مي سليم ووليد فواز

الخميس 19/يوليه/2018 - 02:12 م
صدى البلد
نورا نبيل
عبرت الفنانة ريم البارودي عن استيائها من إقحام اسمها في طلاق وليد فواز ومي سليم، بعد أن قامت بعمل إعجاب للأول على البيان الذي أصدره وفسر من خلاله أسباب طلاقه.

وقالت ريم لـ"صدى البلد" عن الشائعات التي يرددها الجمهور: "لا تقحموا اسمي في طلاق فواز ومي لأنهما زملائي وقد عملت مع كل منهما وأنا مستاءة للغاية مما يحدث من جدل".

وأضافت: "رغم أنني عملت معهما وأن علاقتي بكل منهما جيدة لكنني في كل الأحوال أساند مي لأنني امرأة مثلها وأتمنى لها كل خير".

وتابعت: "لا أعرف سبب إصرار البعض على إقحام اسمي وإدخالي كطرف، وما حدث معي غير مقبول واعتقد أنه فراغ يعاني منه البعض".

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