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حوادث

عامل وآخر وراء سرقة حمولة سيارة شركته بالمعادى

الخميس 19/يوليه/2018 - 04:03 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
كتب محمد صبرى
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى ضبط عامل بشركة سرق حمولة سيارة شركته بالمعادى بالاشتراك مع آخر.

وكان قسم شرطة المعادي تلقى بلاغا من سائق بشركة قرر باكتشافه سرقة السيارة عهدته الخاصة بالشركة عمله نقل محمل عليها بضائع خاصة بالشركة عبارة عن "6240 زجاجة مشروب طاقة معبأة داخل عدد 260 كرتونة تقدر قيمتها بحوالي 120 ألف جنيه" حال توقفها أمام مقر الشركة.

وفى وقت لاحق عثر على السيارة متروكة بمنطقة الفسطاط بدائرة قسم شرطة مصر القديمة خالية من حمولتها، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالشركة عمل المبلغ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة مندوب بذات الشركة وعامل رخام تم ضبطهما.

واعترفا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول أنه نظرا لطبيعة عمله بالشركة وعلمه بتوقف السيارة محملة بالبضائع أمام مقرها فخطط للاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك تمكن من مغافلة المبلغ واصطناع نسخة من مفتاح السيارة وتسليمه للثاني والذى قام بالاستيلاء على السيارة وتفريغها من البضاعة المحملة عليها وتركها بمنطقة العثور.

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