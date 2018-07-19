وكيل موازنة البرلمان: الرمال السوداء بكفر الشيخ غنية بمواد نادرة بالعالم

قال النائب ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انشاء إنشاء أول مصنعين فى مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة في محافظة كفر الشيخ لاستغلال المواد الخام الموجودة في الرمال السوداء بالمحافظة، يعطي قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري، بالاستفادة من المواد الخام بدلًا من تصديرها كما هي.



وأشار "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن منطقة الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ تحتوي على مواد معدنية خام ليست موجودة في العالم غير في أماكن محددة ونادرة، لافتًا إلى أهمية استثمار هذه الرمال والاهتمام بهذه الصناعة التي تضيف الكثير للاقتصاد المصري.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الاهتمام بهذه الصناعة تزيد من الصاناعات التكاملية وبعض الصناعات الأخرى التابعة لها، وذلك بالاضافة إلى تعظيم المواد الخام بدلًا من اصداره، مشيرًا إلى أن تصدير الصناعات سوف يدير أرباح بعشرات أضعاف أسعار المواد الخام، مما سيخدم الدولة بعائد اقتصادي كبير.

